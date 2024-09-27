ترامب: سأعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا فزت بالانتخابات الأمريكية

وكالات

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه في حال فوزه بالانتخابات، سيعمل مع كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب: "إذا فزت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سأضع حدًا سريعًا للحرب في أوكرانيا"، مشددًا على ضرورة إيجاد طريقة لإنهاء هذا الصراع.

وأضاف ترامب أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مما يجعله قادرًا على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.