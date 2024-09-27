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BBC

شاهد لحظة مغادرة مندوبين الأمم المتحدة أثناء صعود نتنياهو المنصة

06:00 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

نتنياهو

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وكالات

نشرت وسائل إعلام عبرية، فيديو يظهر فيه مغادرة عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة أثناء صعود نتنياهو للمنصة لإلقاء كلمته.

وغادر عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة قاعة الجلسيات، فور صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما نشرته سي إن إن، فقد تم سماع سخرية البعض فور اعتلاء نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته.

وقال نتنياهو في ملاحظاته الافتتاحية: "قررت المجيء إلى هنا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، إسرائيل تخوض حربا وتكافح للبقاء، ونسعى للسلام وسنحقق السلام مرة أخرى، واليوم قررت الحضور أمام الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".

نتنياهو مندوبي الأمم المتحدة مغادرة مندوبي الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل
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