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مسؤول أمريكي: اعترضنا مقذوفات أطلقها الحوثيون بالبحر الأحمر

05:48 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

أرشيفية

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وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله، إن سفن حربية أمريكية اعترضت مقذوفات أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" بالبحر الأحمر دون ورود تقارير عن أضرار، بعد إعلان الحوثيين تنفيذ عملية واسعة ضد 3 مدمرات أميركية بالبحر الأحمر.

كان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع، أعلن تنفيذ عملية نوعية استهدفت 3 مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر، موضحا أن العملية نفذت بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيّرة، وحققت إصابات مباشرة.

وأضاف سريع أن العملية ضد المدمرات الأمريكية تمت بالبحر الأحمر أثناء توجهها لإسناد ودعم الاحتلال، مشددا على أن هذه العملية البحرية هي الأوسع في معركة إسناد "طوفان الأقصى" والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.
ولم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على الأمر.

الحوثيون البحر الأحمر اعتراض صواريخ اليمن
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