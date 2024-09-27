نتنياهو مهددا الإيرانيين: إذا ضربتمونا سنضربكم

وكالات

خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعودة الأسرى لدى حركة حماس منذ عام تقريبا.

وأضاف نتنياهو، في كلمة اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لم يكن ينوي الحضور وإسرائيل في حالة حرب.

كما هدد الإيرانيين قائلا: "إذا ضربتونا سنضربكم"، في إشارة منه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيرد حال تدخلت إيران لنصرة حزب الله في لبنان.

وتابع مدعياً أن إسرائيل تقاتل من أجل البقاء، وفق زعمه.

وعن الحوثيين في اليمن، أكد أنهم استهدفوا إسرائيل عشرات المرات وكان آخرها تل أبيب بالأمس.

وغادر عدد كبير من مندوبي الأمم المتحدة قاعة الجلسيات، فور صعود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسعة والسبعين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ووفقا لما نشرته سي إن إن، فقد تم سماع سخرية البعض فور اعتلاء نتنياهو المنصة لإلقاء كلمته.

وقال نتنياهو في ملاحظاته الافتتاحية: "قررت المجيء إلى هنا ووضع الأمور في نصابها الصحيح، إسرائيل تخوض حربا وتكافح للبقاء، ونسعى للسلام وسنحقق السلام مرة أخرى، واليوم قررت الحضور أمام الأمم المتحدة لتصحيح الأمور".