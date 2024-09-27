وزير الصحة اللبناني: الجميع يريد حلًا دبلوماسيًا باستثناء طرف واحد

وكالات

قال وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن "الجميع يريد حلًا دبلوماسيًا باستثناء طرف واحد يريد الاستمرار في هجومه العشوائي على المدنيين"، قاصدًا إسرائيل.

ولفت الأبيض إلى أن "الورقة المقدمة من واشنطن ومجموعة الـ7 والسعودية وقطر والإمارات كانت ستشكل بداية جيدة".

وأشار وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إلى أن المدنيين والأبرياء والنساء والأطفال يتعرضون للهجوم والاستهداف العشوائي الإسرائيلي،دون تمييز.

ولفت الأبيض إلى أن الهجمات تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين والهدف خلق بيئة من الرعب، مضيفًا: "قلقون على مجتمعنا ولا نريد أن نرى المذبحة التي حدثت في غزة".

وقال إن سيارات الإسعاف تتعرض لاستهداف مباشر، مؤكدًا أنها يجب أن تتمتع بالحماية بموجب القانون، مشيرًا إلى أن أكثر من 40 عاملًا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في هجمات هذا الأسبوع.

ودعا وزير الصحة اللبناني المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين، وقبول اتفاق وقف إطلاق النار.