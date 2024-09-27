مقتل 3 أشخاص في أمريكا بسبب إعصار هيلين

واشنطن- (د ب أ)

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في جنوب شرق أمريكا، في أعقاب وصول إعصار هيلين إلى اليابسة، مساء أمس الخميس، لكن بحلول صباح اليوم الجمعة، خفت حدة الإعصار لتصل إلى عاصفة من الفئة الأولى، حسب السلطات الأمريكية.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن الإعصار وصل إلى اليابسة على الساحل الغربي لولاية فلوريدا، بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة وهو ثاني أعلى فئة، لكن فقد قوته.

وسقط الضحايا في ولايتي فلوريدا وجورجيا.

وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية قد حذرت بشكل عاجل العديد من الولايات بشأن العاصفة.

وكان إعصار هيلين قد ضرب في وقت سابق الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مصحوبا برياح خطيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك، ويهدد أيضا بحدوث فيضانات عارمة قاتلة في العديد من الولايات الأمريكية.

ويعني حجم الإعصار الهائل أنه من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة وفيضانات إلى مدن، تبعد مئات الأميال، بما في ذلك أتلانتا وأشيفيل بولاية نورث كارولينا. وقبل وصوله إلى اليابسة، امتدت رياحه الخارجية لمسافة 310 أميال، حيث تسببت العاصفة في اضطرابات واسعة النطاق في السفر البري والجوي.

وحسب موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس)، فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من 3 ,1 مليون منزل وشركة في جنوب شرق أمريكا، مع وجود الغالبية العظمى منها في فلوريدا. كما تسببت العاصفة في إيقاف حوالي ربع إنتاج النفط في خليج المكسيك وخمس أنشطة الغاز، حسب إشعار صدر أمس الخميس عن مكتب السلامة وإنفاذ إجراءات حماية البيئة.

وقبل وقت قصير من وصوله إلى اليابسة، صنف المركز الوطني للأعاصير الإعصار بأنه "إعصار خطير للغاية من الفئة الرابعة" في الساعة السادسة و20 دقيقة مساء(2220 بتوقيت جرينتش).

وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس في مؤتمر صحفي "لقد تلقينا تقريرا بشأن حالة وفاة على الطريق، في منطقة تامبا. يجب عليكم أن تكونوا في حالة تأهب لآن".





