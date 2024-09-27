ميقاتي يطلب من جوتيريش دعما طارئا من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان

نيويورك- (د ب أ)

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وبحثا مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن ميقاتي بحث مع جوتيريش أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ومساهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الحفاظ على الاستقرار.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية دعما طارئا من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة.

وكان المكتب الاعلامي لميقاتي قد نفى أمس الخميس التوقيع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل .

وقال المكتب الاعلامي ، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للاعلام:"يتم التداول بخبر مفاده أن رئيس الحكومة وقع مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين".

وأضاف أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. فاقتضى التوضيح".