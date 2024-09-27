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BBC

الحرس الثوري الإيراني: حزب الله سيخرج منتصرًا

03:12 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

اللواء حسين سلامي

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وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "حزب الله سيخرج منتصرًا في حربه ضد إسرائيل، وسيضيف خيبة أمل أخرى لخطط الأعداء".

وشدد سلامي، على أنه "لو اجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكل حلفائهم فلن يتمكنوا أبدًا من الانتصار على حزب الله".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "حزب الله سيخرج منتصرًا هذه المرة أيضًا كالسابق ويحبط مخططات الأعداء".

وتأتي تصريحات اللواء حسين سلامي في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع ويوسع حزب الله عمليات إطلاق الصواريخ ضد الأهداف الإسرائيلية.

اللواء حسين سلامي الحرس الثوري الإيراني حزب الله سيخرج منتصر الحرب ضد إسرائيل حزب الله اللبناني
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