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حزب الله يستهدف مدينة طبريا للمرة الثانية ومستوطنة إيلانيا الإسرائيلية

02:45 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني أرشيفية

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بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مدينة طبريا في إسرائيل للمرة الثانية بالصواريخ، كما استهدفوا مستوطنة إيلانيا الإسرائيلية بصواريخ فادي-1.

وقال الحزب في بيان إنه قصف للمرة الثانية مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية، وأكد في بيان ثان أنه قصف مستعمرة إيلانيا بصواريخ فادي-1.‏

وكان حزب الله قد أعلن في بيانين سابقين منفصلين أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مستوطنة "كريات آتا" الإسرائيلية بصواريخ فادي-1، واستهدفوا اليوم الجمعة مدينة طبريا في إسرائيل بالصواريخ.

ونعى حزب الله منتصف ليل أمس الخميس أحد قادته "محمد حسين سرور" الذي سقط إثر عملية اغتيال إسرائيلية أمس الخميس في ضاحية بيروت الجنوبية، ليرتفع عدد عناصر " حزب الله" وقادته الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 541.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

حزب الله اللبناني استهداف مدينة طبريا مستوطنة إيلانيا الإسرائيلية مدينة طبريا في إسرائيل صواريخ فادي-1
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