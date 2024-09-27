"لتأمين مستقبل الغرب".. نتنياهو: الحرب ضد إيران ضرورية

وكالات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد لنظيره الهولندي أن الحرب ضد إيران ضرورية لتأمين مستقبل الغرب كله".



وأشار المكتب إلى أن الإجراءات ضد إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية عملية سياسية قائمة على افتراءات.



وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل ترى أن المحكمة ليس لها اختصاص في قضية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وفي مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.



وطعنت إسرائيل في طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، ووصفته بأنه "انتهاك غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، بحجة أن المحكمة لم توفر لإسرائيل "فرصة ممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام، قبل الشروع في الإجراءات".