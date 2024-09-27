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BBC

جالانت: سنواصل استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء بالشمال

02:01 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "وزير الدفاع يوآف جالانت أكد خلال زيارته صفد مواصلة الجيش استهداف حزب الله اللبناني حتى تحقيق الهدوء في الشمال".

ومن جهتها، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن جالانت قوله: "نضرب حزب الله بقوة الآن، و سنضاعف هذا الجهد لضمان الأمن في الشمال".

وأضاف جالانت في منشور على "إكس"، مرفق بصورة له مع رئيس الأركان يتابعان فيها الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "إسرائيل مستمرة في تسلسل العمليات للقضاء على حزب الله وتفكيك التشكيلات الهجومية وتدمير الصواريخ والقذائف".

كذلك قال إن "لدينا مهام إضافية يجب إكمالها لتمكين عودة سكان الشمال إلى منازلهم. سنواصل لإخراج حزب الله من توازنه وتعميق محنته".

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي استهداف حزب الله حزب الله اللبناني تفكيك التشكيلات الهجومية
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