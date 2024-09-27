جالانت: سنواصل استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء بالشمال

وكالات

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن "وزير الدفاع يوآف جالانت أكد خلال زيارته صفد مواصلة الجيش استهداف حزب الله اللبناني حتى تحقيق الهدوء في الشمال".

ومن جهتها، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن جالانت قوله: "نضرب حزب الله بقوة الآن، و سنضاعف هذا الجهد لضمان الأمن في الشمال".

وأضاف جالانت في منشور على "إكس"، مرفق بصورة له مع رئيس الأركان يتابعان فيها الهجوم الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "إسرائيل مستمرة في تسلسل العمليات للقضاء على حزب الله وتفكيك التشكيلات الهجومية وتدمير الصواريخ والقذائف".

באישור הפעולות ההתקפיות הבאות בחזית הצפון, יחד עם הרמטכ״ל, ראש אגף המודיעין וראש אגף המבצעים בצה״ל.



אנו ממשיכים את רצף הפעולות - לחיסול מחבלי חיזבאללה, לפירוק המערכים ההתקפיים ולהשמדת הטילים והרקטות.



יש לנו משימות נוספות להשלים כדי לאפשר את החזרת תושבי הצפון לביתם - נמשיך… pic.twitter.com/hFVQCs11BM — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) September 26, 2024

كذلك قال إن "لدينا مهام إضافية يجب إكمالها لتمكين عودة سكان الشمال إلى منازلهم. سنواصل لإخراج حزب الله من توازنه وتعميق محنته".