إسرائيل تتعهد بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

تل أبيب- (د ب أ)

تعهد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار مقترح من جانب أمريكا، في لبنان، مما يبدد المخاوف بشأن اندلاع حرب إقليمية.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان الليلة الماضية أن إسرائيل ستشارك في مداولات حول خطة لهدنة تستمر ثلاثة أسابيع مع حزب الله، في الأيام المقبلة.

وذكر البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر قد أجريا بالفعل محادثات حول القضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو "تقدر إسرائيل الجهود الأمريكية في هذا الصدد، لأن الدور الأمريكي لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

وينظر إلى الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة على إنها محاولة أخيرة لمنع تصعيد القتال هذا الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى صراع واسع النطاق.





