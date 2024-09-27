أوكرانيا: قتلى بعد هجوم روسي على مدينة إسماعيل على نهر الدانوب

كييف- (د ب أ)

ذكرت السلطات اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة اسماعيل الساحلية الأوكرانية على نهر الدانوب.

وأعلن الحاكم العسكري لمنطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر على تطبيق تلجرام أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا.

وقال إن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية ألحق أضرارا بالعديد من المباني السكنية والمنشآت الأخرى والسيارات.

ويعد ميناء إسماعيل مهما لصادرات الحبوب الأوكرانية. وعلى الجانب الآخر من النهر، على بعد مئات الأمتار فقط تقع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي(ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأبلغت السلطات المحلية في مدينة دنيبرو الرئيسية عن هجوم صاروخي روسي، وذكرت أنه أصاب منشأة صناعية.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف جنوب غربي روسيا خلال الليل.





