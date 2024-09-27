مصر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في السودان

وكالات

شاركت مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في السودان بعنوان "تكلفة التقاعس عن الاستجابة الإنسانية في السودان" والذي اشتركت مصر مع كل من السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في عقده، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم 25 سبتمبر الجاري على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى كلمة مصر عبيدة الدندراوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة نيابة عن السيد الوزير، أشار فيها إلى استضافة مصر للاجئين السودانيين، وجهودها لإحلال السلم وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية وانخراطها في المسارات التفاوضية لمعالجة الأزمة، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وضرورة النهوض بمستوى تمويل المساعدات الإنسانية في السودان واستجابة لاحتياجات اللاجئين في دول جوار السودان ودعماً لتلك الدول.

وطالب بيان مصر المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل أعباء الأزمة الإنسانية في السودان نتيجة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، مؤكداً على حتمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار حقناً لدماء الشعب السوداني وتجنباً لتبعات النزاع على المستوى الإقليمي.