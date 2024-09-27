باكستان توقع اتفاقا لبيع طائرات (جيه.إف-17) مع أذربيجان

إسلام آباد- (د ب أ)

في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدفاعي مع دول صديقة، وقعت باكستان مؤخرا اتفاقا لبيع طائرات مقاتلة من طراز (جيه.إف-17 بلوك) المقاتلة مع أذربيجان.

وقالت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني إن تسليم الطائرات سيساعد في تعزيز قدرات القوة الجوية لأذربيجان.

وأضافت أنه خلال زيارته الأخيرة إلى باكستان، تم إطلاع رئيس أذربيجان، إلهام علييف على القدرات القتالية وخيارات الاستخدام المتعددة للطائرات المقاتلة (جيه.إف-17 بلوك)، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

ولفت البيان إلى أن رئيس أذربيجان أعرب عن امتنانه لدعم باكستان، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيعزز التعاون العسكري بين البلدين، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة.

كما أكد أن هذا الاتفاق سيعزز التعاون الدفاعي الوثيق ويدعم العلاقة الأخوية المستمرة منذ زمن طويل بين باكستان وأذربيجان.