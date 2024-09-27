الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة بالضفة

وكالات



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس وسط اشتباكات مع مقاومين.

وخيم بلاطة يعدّ المخيم أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بني على أرض ضيقة مساحتها 0.25 كيلومتر مربع، ويعد أحد أكثر مخيمات الضفة كثافة، إذ بلغ عدد سكانه عام 2023 أكثر من 23 ألف لاجئ فلسطيني -حسب الموقع الرسمي للأونروا- بينما كان يضم نحو 5 آلاف لاجئ عند تأسيسه، ثم تزايد عدد سكانه بحلول 1995 ليصبح نحو 16 ألف نسمة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، وذلك من خلال حملات التوغل والاعتقالات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 683 فلسطينيا حتى اللحظة.





