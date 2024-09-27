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رئيس المجلس الأوروبي يحث إسرائيل على وقف العنف في الشرق الأوسط

10:29 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل

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رئيس المجلس الأوروبي يحث إسرائيل على وقف العنف في الشرق الأوسط

نيويورك- (د ب أ)

حث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يوم الخميس الحكومة الإسرائيلية على وقف العنف في الشرق الأوسط.

وقال:"لا يمكن أن يستمر هذا. نريد دولة إسرائيل الديمقراطية والقوية تعيش في سلام وأمان جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، ... [الذي] ينبغي أن يكون له دولته المستقرة والقابلة للحياة."

وأضاف: "إدخال لبنان في هذه الدوامة هو أمر غير مسؤول، غير مسؤول على الإطلاق".

وفي كلمة له وجهها إلى الحكومة الإسرائيلية، دعا ميشيل إلى السلام.

وقال:"محاولة تحقيق الأمن بدون سلام أمر مستحيل. بدون سلام، لا يمكن أن يكون هناك أمن دائم. عالم مدفوع بالانتقام هو عالم أقل أمانا".

وشنت إسرائيل حملة جوية وبرية ضد حماس في غزة ردا على هجومها في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين.

واستشهد في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية أكثر 41 ألفا و 500 فلسطيني بعد ما يقرب من عام من القتال، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة.

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