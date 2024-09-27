بيربوك تدعو إلى انتخاب امرأة في منصب أمين عام الأمم المتحدة

نيويورك- (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى انتخاب امرأة للمرة الأولى لتولي قيادة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة انتخاب أمين عام امرأة بعد ما يقرب من 80 عاما من القيادة الذكورية.

وقالت بيربوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس: "تشكل النساء نسبة 50% من كل دولة، ولكن على مدى 80 عاما، لم يكن لهذه المنظمة أمين عام من النساء".

وأضافت: "لذا، إذا كانت هذه المنظمة تدعو إلى المساواة والعدالة في العالم، فقد حان الوقت لإظهار ذلك هنا في نيويورك".

وقالت بيربوك: "يجب أن يكون الأمين العام المقبل لهذه المنظمة امرأة".

حتى الآن، تولى تسعة رؤساء لهذه المنظمة العالمية، جميعهم من الرجال، بما في ذلك الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش.

وقد أعرب جوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في عام 2026، عن دعمه لأن تكون خليفته امرأة.

وداخل أروقة الأمم المتحدة، يعتبر أن هناك احتمالا كبيرا لانتخاب شخص من الجنوب العالمي، حيث برزت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، كأحد المتنافسين المحتملين.