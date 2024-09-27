كوريا الجنوبية تحث إسرائيل ولبنان على قبول مقترح وقف إطلاق النار

سول- (د ب أ)

قالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها تحث إسرائيل ولبنان على قبول مقترح وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول إن كوريا الجنوبية تؤكد ترحيبها ودعمها الكامل للبيان المشترك الصادر في يوم 25 سبتمبر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكدت على أنها تدعو بشدة الأطراف المعنية إلى قبول المقترح على الفور ومواصلة الجهود لتخفيف حدة التوترات في المنطقة.

وقادت الولايات المتحدة وفرنسا إصدار البيان المشترك المعلن عنه في يوم 25 سبتمبر الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على الفور لمدة 21 يوما على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.