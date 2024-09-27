الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا قادما من اليمن

تل أبيب- (د ب أ)

دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء مدينة تل أبيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن الدفاع الجوي اعترض صاروخا تم إطلاقه من اليمن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) بأن ملايين الإسرائيليين توجهوا إلى الملاجئ في وسط البلاد بعد الإنذار بوجود صاروخ.

ولم ترد على الفور تقارير عن أضرار أو إصابات.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الانفجارات التي دوت في الساعات الأولى كانت نتيجة لاعتراض الصاروخ.

ودوت صفارات الإنذار يوم الأربعاء الماضي في تل أبيب لأول مرة منذ مايو الماضي عندما اعترض الدفاع الجوي الإسرائيلي صاروخا أطلق من لبنان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها ميليشيا حزب الله اللبنانية تل أبيب، في وسط إسرائيل، ومنذ أن بدأت الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.

يشار إلى أنه بعد هجوم قاتل بمسيرة على تل أبيب شنه الحوثيون في اليمن المدعومين من إيران في وقت سابق من هذا العام، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على مدينة الحديدة الساحلية في يوليو الماضي، مما أدى إلى حريق ضخم ومقتل ستة أشخاص.

وأعلن قادة الحوثيين بعد ذلك عن مرحلة جديدة في القتال ضد إسرائيل.

كما قام الحوثيون بمهاجمة سفن في البحر الأحمر، قائلين إن الهجمات تهدف إلى دعم حماس وإجبار إسرائيل على إنهاء هجماتها على قطاع غزة.





