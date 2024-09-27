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مجلس سلامة النقل الأمريكي يحذر من مشكلات فنية بأنظمة توجيه بعض طائرات بوينج

10:16 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

طائرة بوينج

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واشنطن- (د ب أ)

حذر المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة من وجود مكونات معيبة في بعض طائرات شركة بوينج من طراز 737 مما قد يتسبب في التشويش على أنظمة التوجيه على متن هذه الطائرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس قوله إن هذه المشكلة الفنية تتعلق بحوالي 350 قطعة تقوم بتوريدها شركة "كولينز إيروسبيس" التابعة لشركة "أر.تي.إكس"، وتعمل على بعض طائرات بوينج من طرازي 737 ماكس و737 إن جي.

وأصدر المجلس توصيات عاجلة تتعلق بالسلامة إلى كل من هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية وشركة بوينج من أجل التعامل مع هذه المشكلة.

وذكرت هيئة الطيران الأمريكية أن شركة يونايتد إيرلاينز هولدينجز هي شركة الطيران الأمريكية الوحيدة التي كانت لديها المكونات المعيبة على متن طائراتها، وأنها "فهمت" أن الشركة لم تعد تستخدم هذه المكونات.

ومن جانبها، ذكرت شركة بوينج أنها تعمل مع المورد "لتطوير ضوابط إضافية لمعالجة الوضع المحتمل لنظام التوجيه"، مضيفة أنها أبلغت جهات التشغيل بشأن هذا الوضع في أغسطس الماضي.

ونقلت بلومبرج عن الشركة قولها في بيان بالبريد الإلكتروني: "سوف نضمن أيضا أن طواقم الطيران مطلعة على إجراءات التشغيل المناسبة"

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