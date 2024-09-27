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BBC

17 مصابًا إسرائيليًا بسبب التدافع هربًا من صاروخ يمني أطلق على تل أبيب

01:51 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

تل أبيب

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن 17 إسرائيليًا أصيبوا، صباح اليوم الجمعة، في عمليات تدافع تزامنت مع إطلاق صاروخ يمني في اتجاه تل أبيب.

وكانت صافرات الإنذار دوت اليوم في تل أبيب الكبرى، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان تناقلته وسائل إعلام عالمية، أن صاروخًا أرض-أرض أطلق من اليمن في اتجاه تل أبيب، حيث تم اعتراضه بواسطة منظومة الدفاع الجوي أرو، خارج الحدود.

وتزامنًا مع ذلك، توقف مطار بن غوريون في تل أبيب لفترة وجيزة أثناء التعامل مع الصاروخ اليمني.

يأتي هذا بعد يوم من مهاجمة مسيرة أطلقت من العراق في اتجاه مدينة إيلات أمس، حيث أسفر ذلك عن إصابتين.

وقد تصاعدت الغارات الإسرائيلية على لبنان، بينما اعتمد حزب الله سياسة قواعد الاشتباك في هجماته ضد المنشآت العسكرية في الداخل المحتل، وسط حديث عن مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

العدوان على لبنان محور المقاومة تل أبيب الحوثيين صاروخ من اليمن على إسرائيل
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