حزب الله يعترف باغتيال القيادي محمد حسين سرور في غارة إسرائيلية

وكالات:

استهدفت غارة إسرائيلية حي القائم قرب طريق "هادي نصرالله"، المجاور لمنطقة الجاموس في لبنان، مما أدى إلى مقتل محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله والمسؤول عن الطائرات المسيّرة، والمعروف بـ"أبو صالح".

نعى حزب الله القائد سرور في بيان، قال فيه: "ننعى الشهيد القائد محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

في سياق متصل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ استهدفت مطار مجيدو، وقاعدة عاموس، ومصنع زخرون التابعين للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل، ونشر صورًا لهذه الهجمات.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية التحدث عن مبادرة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في محاولة لتهدئة التوتر المتزايد بين الطرفين.