إعلان

BBC

حزب الله يعترف باغتيال القيادي محمد حسين سرور في غارة إسرائيلية

12:39 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

محمد حسين سرور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات:

استهدفت غارة إسرائيلية حي القائم قرب طريق "هادي نصرالله"، المجاور لمنطقة الجاموس في لبنان، مما أدى إلى مقتل محمد حسين سرور، قائد الوحدة الجوية في حزب الله والمسؤول عن الطائرات المسيّرة، والمعروف بـ"أبو صالح".

نعى حزب الله القائد سرور في بيان، قال فيه: "ننعى الشهيد القائد محمد حسين سرور من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

في سياق متصل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ استهدفت مطار مجيدو، وقاعدة عاموس، ومصنع زخرون التابعين للجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل، ونشر صورًا لهذه الهجمات.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية التحدث عن مبادرة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في محاولة لتهدئة التوتر المتزايد بين الطرفين.

غارة إسرائيلية حزب الله محمد حسين سرور العدوان الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الانفجار كان ضخمًا.. إسرائيل تعترض صاروخًا يمنيًا أطلق على تل أبيب

إعلان

إعلان

40 صورة كوميدية للحيوانات من مسابقة نيكون 2024
27 صورة تنشر للمرة الأولى للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك 94
سي إن إن: إسرائيل تستعد لتوغل بري محتمل في لبنان