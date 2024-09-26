كيربي يؤكد استمرار العمل للتوصل لوقف إطلاق نار مؤقت بلبنان

وكالات

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، مواصلة العمل على التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 21 يوما بين إسرائيل ولبنان، بعد أنباء متضاربة بشأن الموافقة الإسرائيلية على المقترح.

وقال كيربي "ما زلنا نعتقد أن حربا شاملة ليست السبيل الأفضل لإعادة الناس إلى منازلهم".

كانت صحيفة يسرائيل هيوم، ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إضافية في لبنان.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو وجّه بوقف محاولات التهريب من إيران عبر سوريا إلى لبنان.