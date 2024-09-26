حماس تنفي الاتفاق مع حركة فتح على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة "مدنيا"

(د ب أ)

نفى قيادي في حركة حماس الفلسطينية اليوم الخميس، الأنباء التي ترددت عن توافق حركتي حماس وفتح على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة "مدنيا".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس عن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس قوله: "غير صحيح" ردا على ما تردد من تقارير إخبارية عن توصل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لاتفاق مع حركة فتح تكون فيه السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة القطاع والمعابر، وأنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن الأسبوع المقبل خلال لقاء بين الحركتين.

وفي المقابل، رفض المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، التعليق على الأنباء فيما أكد أنه سيكون "هناك لقاء مرتقب بين الحركتين في المستقبل القريب" وفق وكالة سبوتنيك.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قدمت مقترحا نهاية أغسطس الماضي، من أجل التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، تضمن إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح تحت رقابة إسرائيلية لم يُحدد شكلها، بالإضافة إلى تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، بحسب وكالة سبوتنيك.