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حزب الله اللبناني يستهدف مدينة صفد في إسرائيل بـ 80 صاروخا

09:57 م الخميس 26 سبتمبر 2024

صواريخ حزب الله - أرشيفية

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(د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، مدينة صفد في إسرائيل بِثمانين صاروخا.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس، قاعدة شمشون الإسرائيلية بِسربٍ من ‏المسيرات الانقضاضية ومستوطنة كريات موتسكين الإسرائيلية ومُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل الإسرائيلية في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.

واستهدف العناصر مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ فلق 2. وتصدوا لطائرتين ‏حربيتين إسرائيليتين بأسلحة الدفاع الجوي.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

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