البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون يعقدون محادثات بشأن لبنان

وكالات

أعلن البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يجرون محادثات مستمرة حول الأوضاع في لبنان.

وأضاف البيت الأبيض، أن البيان المشترك الصادر بالأمس بالتعاون مع الحلفاء والشركاء يهدف إلى التأكيد على عدم تأييدهم لحرب شاملة.

وأوضح البيان أن الدعوة كانت واضحة لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف إتاحة الفرصة للدبلوماسية، مؤكداً أن الحل لا يكمن في التصعيد العسكري الكامل.

أفاد البيت الأبيض بأن المحادثات ستتواصل في نيويورك يوم الخميس.

كانت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، قالت إن الرئيس جو بايدن أوضح لفريقه أن أولوية إدارته هي إنهاء حرب غزة.

وأضافت مساعدة الوزير في تصريحات للجزيرة، أن "في هذه المرحلة من المفاوضات حماس لا تنخرط بها على النحو الذي نريده"، وفق قولها.

وأردفت أن واشنطن تريد الدفع نحو مرحلة أولى من المفاوضات والانتهاء منها ومن ثم دخول نقاشات لمرحلة ثانية.

وأشارت إلى أن بلادها تسعى حاليا إلى إفساح المجال لدبلوماسية تؤدي لترتيبات على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وأكدت أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار الآن والتواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وعبر قنوات مع حزب الله، قائلة "سندفع بقوة مع دول أخرى معنية نحو وقف إطلاق نار"، موضحة أن دول عدة انضمت إلى الاقتراح الأمريكي في تهدئة لمدة 3 أسابيع لإفساح المجال للعمل الدبلوماسي.