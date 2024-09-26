مساعدة بلينكن: بايدن أوضح أن أولوية إدارته إنهاء حرب غزة

وكالات

قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن أوضح لفريقه أن أولوية إدارته هي إنهاء حرب غزة.

وأضافت مساعدة الوزير في تصريحات للجزيرة، أن "في هذه المرحلة من المفاوضات حماس لا تنخرط بها على النحو الذي نريده"، وفق قولها.

وأردفت أن واشنطن تريد الدفع نحو مرحلة أولى من المفاوضات والانتهاء منها ومن ثم دخول نقاشات لمرحلة ثانية.

وأشارت إلى أن بلادها تسعى حاليا إلى إفساح المجال لدبلوماسية تؤدي لترتيبات على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان وتسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وأكدت أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار الآن والتواصل مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وعبر قنوات مع حزب الله، قائلة "سندفع بقوة مع دول أخرى معنية نحو وقف إطلاق نار"، موضحة أن دول عدة انضمت إلى الاقتراح الأمريكي في تهدئة لمدة 3 أسابيع لإفساح المجال للعمل الدبلوماسي.