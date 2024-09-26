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مصر تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

06:33 م الخميس 26 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

طالبت مصر الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، "على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان بما في ذلك على العاصمة بيروت، واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحذر مصر مجدداً من أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تهدد بانزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من المواجهات والفوضى ستعرض شعوب المنطقة لعواقب خطيرة يصعب السيطرة عليها".

وأضافت الخارجية المصرية، "ستواصل مصر جهودها في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية الإحتواء هذا التصعيد الخطير، وتطالب بوقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم بغزة ولبنان".

كما تؤيد مصر جميع المبادرات والترتيبات المقترحة التي من شأنها التوصل لتلك التهدئة الشاملة والدائمة بالمنطقة وتؤكد أن مفتاح تلك التهدئة يظل مرتبطاً بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وزارة الخارجية المصرية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان بيروت
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