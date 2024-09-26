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مسؤول بوفد نتنياهو: سنواصل القتال في لبنان

06:03 م الخميس 26 سبتمبر 2024

تصريحات نتنياهو

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وكالات

نقل موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول بوفد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في نيويورك قوله، إن التقدير أننا لن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وسنواصل القتال.

وقال مسؤول إنه لم تناقش مسألة مخطط وقف إطلاق النار على الإطلاق في اجتماع مجلس الوزراء السياسي الأمني أمس الأربعاء.

كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، قال إن الخطر غير المقبول المتمثل في التصعيد الإقليمي الأوسع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف السفير الأمريكي، أن انضمام أكثر من 12 دولة للدعوة لوقف فوري لإطلاق النار الطريقة الدبلوماسية الأمثل، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط بشكل يومي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

نتنياهو السفير الأمريكي لدى إسرائيل نيويورك لبنان إسرائيل حزب الله
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