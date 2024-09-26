السفير الأمريكي بتل أبيب: التصعيد الإقليمي الأوسع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، إن الخطر غير المقبول المتمثل في التصعيد الإقليمي الأوسع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

وأضاف السفير الأمريكي، أن انضمام أكثر من 12 دولة للدعوة لوقف فوري لإطلاق النار الطريقة الدبلوماسية الأمثل، مشيرا إلى أن واشنطن تضغط بشكل يومي للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

كانت القناة الـ14 الإسرائيلية، قالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عملية الاغتيال الأخيرة في لبنان وأدارها.

كانت إذاعة جيش الاحتلال، قالت اليوم الخميس، إن عملية الاغتيال التي استهدفت أحد قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمت باستخدام طائرة "إف 35".

وأعلن الجيش، عن تنفيذ عملية اغتيال ضد أحد قادة حزب الله في غارة جوية محددة بالضاحية الجنوبية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المستهدف في الغارة هو قائد وحدة المسيرات.