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عائلات الأسرى في غزة تهاجم نتنياهو بسبب خطاب لبنان

05:46 م الخميس 26 سبتمبر 2024

عائلات الأسرى

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وكالات

هاجمت عائلات الأسرى في غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم ذكره الأسرى في غزة في خطابه عن لبنان، واصفين إياه بأنه "تجاهل صارخ وكامل لوجود الأسرى".

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء، في خطاب متلفز : "لا يمكنني تفصيل كل ما نقوم به، لكن يمكنني أن أخبرك بشيء واحد: نحن مصممون على إعادة سكاننا في الشمال بأمان إلى منازلهم".

وعلقت عائلات الأسرى على الخطاب قائلين: "إذا احتجنا إلى مزيد من الأدلة على التخلي النهائي عن الأسرى فقد حصلنا عليه الليلة، فرئيس الوزراء يرى أنه من المهم إعادة سكان الشمال إلى ديارهم، لكن على عكس الأسرى، بالرغم من أن سكان الشمال يعيشون معنا، حتى لو عانوا وعُزلوا عن منازلهم. ومقارنة بالأسرى الذين يعانون ويموتون في الأسر في غزة".

عائلات الأسرى في غزة الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غزة لبنان مفاوضات غزة
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