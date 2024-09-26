إعلام عبري: نتنياهو أدار الاغتيال الأخير في لبنان

وكالات

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على عملية الاغتيال الأخيرة في لبنان وأدارها.

كانت إذاعة جيش الاحتلال، قالت اليوم الخميس، إن عملية الاغتيال التي استهدفت أحد قادة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، تمت باستخدام طائرة "إف 35".

وأعلن الجيش، عن تنفيذ عملية اغتيال ضد أحد قادة حزب الله في غارة جوية محددة بالضاحية الجنوبية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المستهدف في الغارة هو قائد وحدة المسيرات.