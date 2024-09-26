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BBC

استشهاد 15 فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال لمدرسة الفالوجا بغزة

05:30 م الخميس 26 سبتمبر 2024

استهداف الاحتلال لمدرسة الفالوجا بغزة

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(وكالات)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لمدرسة الفالوجا التي تؤوي نازحين في جباليا وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 15 فلسطينيين جراء استهداف المدرسة، مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم حالات خطيرة، جراء القصف الصاروخي بحسب صحة غزة.

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