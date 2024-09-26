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إسرائيل تعلن ضرب أهداف على الحدود اللبنانية السورية

05:22 م الخميس 26 سبتمبر 2024

الغارات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية السورية

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بيروت/دمشق- (د ب أ)

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عدة أهداف في منطقة الحدود على الحدود اللبنانية السورية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم البنية التحتية التي يستخدمها مسلحو حزب الله على طول الحدود اللبنانية السورية، وتحديدا الطرق التي يستخدمها حزب الله لجلب الأسلحة إلى لبنان عبر سوريا.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن هناك أربعة معابر حدودية تعرضت للقصف منذ كثفت إسرائيل هجماتها في لبنان يوم الاثنين الماضي.

وعلى صعيد متصل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت معبرا حدوديا في المنطقة المحيطة ببلدة القصير السورية، بالقرب من الحدود مع لبنان.

وقال المرصد إن عدة أشخاص أصيبوا.

وقال المرصد إن هذا هو أول هجوم إسرائيلي على الأراضي السورية منذ كثفت إسرائيل هجماتها على لبنان يوم الاثنين الماضي.

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