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إسرائيل تتحدث عن اغتيال قائد وحدة المسيرات في حزب الله اللبناني

04:04 م الخميس 26 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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(وكالات)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه نفذ عملية اغتيال بحق أحد قادة حزب الله اللبناني في ضربة جوية محددة في بيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو نفذ عملية استهدفت أحد القادة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية هو قائد وحدة المسيرات في حزب الله.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة بـ3 صواريخ في مبنى سكني بحي القائم في الضاحية الجنوبية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة المسيرات حزب الله اللبناني إسرائيل
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