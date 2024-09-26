وسط انتقادات دولية.. الصين تبرر إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

بكين- (د ب أ)

وسط احتجاجات متزايدة من جيرانها، بررت الصين اليوم الخميس، أولى تجاربها الخاصة بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات فوق المحيط الهادئ خلال أكثر من 40 عاما.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تشانج شياو قانق في بكين إن جمهورية الصين الشعبية لطالما انتهجت سياسة نووية مستقرة ويمكن توقعها وأصرت على الإبقاء على قوتها النووية صغيرة بالقدر الضروري لأمنها القومي.



وكان اختبار الصاروخ ممارسة روتينية، بحسب المتحدث الذي قال بعد الإطلاق أمس الأربعاء، إن العملية "تتماشى والقانون الدولي والممارسة الدولية".



وقال تشانج سابقا إن اختبار الصاروخ لم يكن موجها لأي دولة أو هدف معين.



غير أن الدول في المنطقة مثل اليابان وتايوان انتقدت الاختبار الصاروخي ورفضت مزاعم الصين أنها أبلغت جيرانها مسبقا.



وقال نائب وزير مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، ليانج وين-تشيه للصحفيين اليوم الخميس، "الصين لم تقدم أي إشعار مسبق فيما يتعلق بمسار أو نقطة هبوط الصاروخ وهو ما يعد تصرفا متهورا يعرض أمن المنطقة للخطر بشدة.



وأضاف ليانج أن "الاستعراض المتعمد للقوى العسكرية " يمثل تصعيدا للتوترات ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.



ودعت وزارة خارجية تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها رغم أنها قيد الحكم الذاتي منذ فترة طويلة، إلى ضبط النفس.



وبعد اختبار أمس الأربعاء، لم تفصح الصين عن التفاصيل مكتفية بالتحدث عن عملية اختبار ناجحة. وقالت وزارة الدفاع في بكين إن الصاروخ الذي كان يحمل رأسا حربيا وهميا "سقط في المناطق البحرية المتوقعة".





