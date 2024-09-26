برسائل معادية للإسلام.. هجوم إلكتروني يستهدف هيئة عامة في بريطانيا

وكالات

كشف مسؤولون بريطانيون في مجال النقل ولاشرطة، اليوم الخميس، عن تحقيقات جارية في حادث أمني إلكتروني طال شبكات الـ"واي فاي" العامة في كبرى محطات السكك الحديدية بالبلاد.

وبسبب الحادث، واجه الركاب في بعض المحطات مثل بيكاديللي في مانشستر ونيو ستريت في برمنغهام و11 في لندن، مساء أمس الأربعاء، خلال محاولاتهم للاتصال بشبكات الـ"واي فاي" العامة، صفحة مدون عليها "نحن نحبك يا أوروبا"، ثم "رسالة معادية للإسلام" تسرد سلسلة هجمات إرهابية.

وأشارت شركة "نتورك ريل"، المسؤولة عن إدارة المحطات، إلى أن شبكة الـ"واي فاي" تم تعطيلها ولم يتم أخذ بيانات المسافرين.

وأوضحت الشركة في بيان، أن "شرطة النقل البريطانية تحقق في الحادث"، لافتة إلى أن هذه الخدمات يتم تقديمها عبر طرف ثالث وجرى تعليقها أثناء التحقيقات.

يأتي الحادث بعد أسابيع من هجوم سيبراني "أكثر إزعاجا" استهدف هيئة النقل في العاصمة البريطانية، التي تدير نظام المترو الحافلات وقطارات الضواحي في لندن.

وذكرت هيئة النقل في لندن، أن بعد معلومات العملاء مثل تفاصيل الحسابات البنكية وأسمائهم تم الكشف عنها خلال الهجوم، الذي تتولى التحقيق فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.

وألقت السلطات القبض على شاب يبلغ 17 عاما على خلفية الهجوم، لكن تم الإفراج عنه بكفالة بعد استجوابه دون توجيه اتهامات إليه.

ورغم مرور أسابيع على الواقعة، لا يزال الهجوم يؤثر على قدرة شركة النقل على تقديم بعض خدماتها عبر الإنترنت، مثل معلومات النقل واسترداد الأموال.