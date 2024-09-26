الجيش السوداني يشن عملية عسكرية واسعة في العاصمة الخرطوم

الخرطوم- (د ب أ)

شن الجيش السوداني، اليوم الخميس، عملية عسكرية استهدفت عدة مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في وسط وغرب وجنوب مدينة الخرطوم.

ووفق موقع "سودان تربيون"، دارت اشتباكات بوقت مبكر صباحً اليوم في محيط موقع الاستراتيجية قرب منطقة المقرن غربي الخرطوم، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم.

وحلق الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بكثافة فوق سماء أم درمان، بالتزامن مع معلومات تشير إلى تنفيذه غارات جوية استهدفت مقر الاستراتيجية بالمقرن في الخرطوم الذي استولت عليه قوات الدعم السريع من الجيش في يونيو 2023.

وأفادت مصادر محلية، لـ "سودان تربيون" بأن أصوات اشتباكات وأعمدة دخان تم رصدها في وسط الخرطوم بالسوق العربي ومقر القيادة العامة للجيش، فضلا عن سلاح الإشارة التابع للجيش.

وأشارت إلى سماع أصوات اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين الجيش من شمالي أم درمان والدعم السريع من شمالي الخرطوم بحري.

وقصف الجيش من شمالي أم درمان بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في الخرطوم بحري وتصاعد الدخان من الازيرقاب والحلفايا شمالي الخرطوم بحري بالتزامن مع قصف مدفعي للجيش.





