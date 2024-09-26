فيديو| عاصفة ثلجية تتلف محاصيل زراعية في الأرجنتين وأوروجواي

وكالات

تسببت عاصفة ثلجية، ضربت الأرجنتين وأوروجواي في تدمير المحاصيل الزراعية على نطاق واسع في الدولتين.

وتساقطت حبات ثلج كبيرة الحجم أثناء العاصفة، ما أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية في البلدين.

وأظهرت مقاطع فيديو تضرر أشجار الفاكهة بإحدى الحدائق، إذ أدت كريات الثلج إلى تساقط جزء كبير ثمار البرتقال وإتلافه.