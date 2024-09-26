حزب الله يستهدف مستوطنة ومُجمعا للصناعات ‏العسكرية الإسرائيلية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا اليوم الخميس مستوطنة كريات موتسكين الإسرائيلية ومُجمعا الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل الإسرائيلية في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بِصليات من الصواريخ.

وقال حزب الله، في بيان إن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق رصد نحو 45 صاروخاً أطلقت من الأراضي اللبنانية على الجليل الغربي بشمال البلاد .

ونقل موقع 0404 الإسرائيلي اليوم عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم اعتراض بعض الصواريخ وسقط الباقي في مناطق مفتوحة.

وأشار إلى مواصلة مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من شعبة المخابرات وقيادة المنطقة الشمالية، صباح اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق من الأراضي اللبنانية.





