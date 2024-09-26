الدوما الروسي: واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم"

موسكو- (د ب أ)

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا يقفان وراء تفجيرات "نورد ستريم".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، عن فولودين قوله على صفحته في منصة "تليجرام"، إن "واشنطن وبايدن شخصيا يقفان وراء انفجار نورد ستريم".

وأشار فولودين إلى أن التحقيقات التي أجرتها ألمانيا والدنمارك والسويد لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يُسمح لروسيا بالتعرف على سير القضية، ما أدى إلى تأخير العملية قدر الإمكان لإخفاء الأدلة.

وأضاف: "لم يتم الكشف عن التفاصيل بعد. وقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من روسيا تقريبا. سلسلة الأحداث المروية بشأن الانفجار تثير السخرية فقط. ولن ينجح إلقاء اللوم على بعض /الجماعات الموالية لأوكرانيا/ والغواصين المدنيين".

وأشار فولودين إلى أن هذه التحقيقات ليست ذات مصداقية.





