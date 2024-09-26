لبنان: عدد النازحين بسبب القصف وصل إلى أكثر من 70 ألف شخصًا

(وكالات)

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، إن عدد النازحين اللبنانيين حاليا في مراكز الإيواء، أصبح عددهم 70 ألفًا و100 لبناني.

وأضاف وزير الداخلية اللبناني، أن إجمالي النازحين موزعين على 533 مركز إيواء في جميع أنحاء لبنان.

وأكد بسام مولوي، أن جميع النازحين مسجلين رسميا لدى وزارة الداخلية.

جاء ذلك في ظل استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني واستهداف عدد واسع من المنازل بزعم تواجد أسلحة حزب الله اللبناني بداخلها.