إعلان

BBC

"النواب العراقي" يطالب بانعقاد "البرلمان العربي" لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

11:27 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

محسن المندلاوي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

بغداد – (أ ش أ)

طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة العراقي، محسن المندلاوي، من الاتحاد البرلماني العربي، عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس؛ فقد بعث المندلاوي طلبا رسميا إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بو غالي؛ بسبب استمرار العدوان على دولة فلسطين وما رافقه من تطور في توسيع دائرة العنف من قبل الكيان الإسرائيلي على دولة لبنان.

وأوضحت أن المندلاوي طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في مقر الجامعة العربية في القاهرة لغرض مناقشة الاعتداء الإسرائيلي على الدولتين العربيتين الشقيقتين ووضع حلول حقيقية لوقف هذا العدوان الغاشم.

هذا المحتوى من

Asha
محسن المندلاوي البرلمان العربي الاعتداءات الإسرائيلية فلسطين لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المملكة المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

إعلان

إعلان