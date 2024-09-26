"النواب العراقي" يطالب بانعقاد "البرلمان العربي" لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان

بغداد – (أ ش أ)

طالب رئيس مجلس النواب بالنيابة العراقي، محسن المندلاوي، من الاتحاد البرلماني العربي، عقد جلسة طارئة لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الخميس؛ فقد بعث المندلاوي طلبا رسميا إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بو غالي؛ بسبب استمرار العدوان على دولة فلسطين وما رافقه من تطور في توسيع دائرة العنف من قبل الكيان الإسرائيلي على دولة لبنان.

وأوضحت أن المندلاوي طلب عقد جلسة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في مقر الجامعة العربية في القاهرة لغرض مناقشة الاعتداء الإسرائيلي على الدولتين العربيتين الشقيقتين ووضع حلول حقيقية لوقف هذا العدوان الغاشم.