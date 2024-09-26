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بسبب صواريخ حزب الله.. إعلام عبري: انفجارات بشمال إسرائيل

11:19 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

هجمات حزب الله

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تل أبيب- (د ب أ )

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بسماع أصداء انفجارات عديدة بشمال البلاد ناجمة عن إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي اليوم أنه بعد أكثر من 19 ساعة من الصمت، انطلقت صفارات الإنذار بسبب إطلاق الصواريخ على عكا والمستوطنات المحيطة في شمال البلاد.

وأشار إلى أنه بعد تقييم الوضع من قبل قيادة الجبهة الداخلية والقيادة الشمالية، أصدرت بلدية كريات شمونة والمجلس الإقليمي لمرتفعات الجولان والمجلس المحلي كتسرين تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من منطقة محمية وتخفيف حركة المرور بسبب الخوف من إطلاق الصواريخ من أراضي الدولة اللبنانية.

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