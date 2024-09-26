جيش الاحتلال يُعلن قصف 75 هدفًا لحزب الله أمس

(وكالات)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن قصف نحو 75 هدفًا في البقاع وجنوبي لبنان تابعة لحزب الله اللبناني.

وزعم جيش الاحتلال أن الأهداف المستهدفة لحزب الله بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ومباني عسكرية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات سلاح لحزب الله في صور جنوبي لبنان.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على استمرار العمليات الهجومية من أجل ضرب قدرات حزب الله وبنيته التحتية العسكرية.

وشن الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات جوية مكثفة وصلت إلى أكثر من 100 غارة استشهد وأصيب على إثرها عدد كبير من المدنيين.