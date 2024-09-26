ديوان نتنياهو: يوجد ضوء أخضر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة

(وكالات)



قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يوجد ضوء أخضر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار من أجل بدء المفاوضات بشأن الوضع في قطاع غزة.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قد قالت نقلًا عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، إنهم يأملوا في أن يؤدي وقف إطلاق النار في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله إلى تحقيق وقف إطلاق نار في غزة.

ودعت واشنطن وعدد من حلفائها أمس الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار مدة 21 يوما لمنع اندلاع حرب إقليمية وتحريك مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة في غزة.