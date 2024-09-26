مسيرة عراقية تستهدف ميناء إيلات الإسرائيلي ووجود إصابات

وكالات

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، وقوع إصابتين إثر استهداف مسيرة قادمة من العراق ميناء إيلات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش"، بعد انفجار مسيرة في ميناء إيلات، إذ أكد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، أن طائرة بدون طيار انفجرت في ميناء إيلات، إذ قالت "القناة 13" العبرية، أن المسيرات التي ضربت إيلات أطلقت من العراق.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، بوقوع إصابتين في مكان انفجار المسيرة بإيلات.

وصرح دانيال هاجاري بأنه تم إطلاق طائرتين مسيّرتين من جهة الشرق حيث تم اعتراض واحدة وانفجرت الأخرى في منطقة إيلات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان "أنه في أعقاب الإنذارات التي أطلقت في منطقة مدينة إيلات تم رصد طائرتين بدون طيار قادمتين من الشرق باتجاه منطقة المدينة".

وأشار إلى أن سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية من طراز "ساعر 5" قامت باعتراض إحداها وتم رصد سقوط الأخرى في منطقة مدينة إيلات.