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حماس: توافقنا مع فتح على إدارة مدنية لقطاع غزة.. ولن نشرف على المعابر

06:19 ص الخميس 26 سبتمبر 2024

حركة حماس

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وكالات

كشف مصدر في حركة حماس، اليوم الخميس، عن توافق مع فتح على إدارة مدنية لغزة، مشيرا إلى أن حماس لن تشرف على المعابر، وفقا لما ذكرته العربية الإخبارية.

وأضاف المصدر، أنه من المحتمل عقد اجتماعا مع فتح الأسبوع المقبل في إطار المصالحة، إذ تجري اتصالات حاليا بين مسؤولين في الحركتين، وتتركز حول شكل إدارة القطاع في هذه المرحلة.

ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، ومنها تشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.

وترفض إسرائيل بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية وحركة حماس في إدارة قطاع غزة، وهو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعرض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".

واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي، إذ أكد التلفزيون أن الحركتين وقعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة.

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