استخدم في قصف الموساد.. ما مواصفات ومميزات صاروخ قادر 1؟

وكالات

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مواصفات ومميزات صاروخ قادر 1، الذي استهدف به تل أبيب.

وبحسب بطاقة السلاح، فإن مميزات الصاروخ جاءت كالآتي:

- القطر: 620 ملم.

- الطول: 7665 ملم.

- الوزن الكلي: 2870 كيلو.

- وزن الرأس الحربي: 500 كيلو.

- المدى: 190 كيلو.

وأوضح الإعلام الحربي، أن قادر 1 هو صاروخ أرض- أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية، مؤكدا أنه يمتلك قدرة على المناورة أثناء التحليق وقادر على إصابة الأهداف بدقة.

وأعلن حزب الله، الأربعاء أنه قصف مقرا للموساد في تل أبيب مستخدما صاروخ "قادر1" الباليستي.

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله هذا النوع من الصواريخ منذ انطلاق الحرب.

وينضم هذا الصاروخ إلى صواريخ "فادي 1 و2 و3" التي أدخلت للمرة الأولى أيضا إلى الخدمة في هذه المعركة.